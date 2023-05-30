Житель Ставрополья ворвался в дом к подруге и похитил ее в попытке помириться

Фото: пресс-служба судов Ставропольского края

В Благодарненском округе Ставропольского края за преступления в суде ответил местный житель. Днем 24 августа 2022 года злоумышленник, подвергнутый административному наказанию за побои, ворвался в дом к подруге, чтобы выяснить отношения – они поссорились.

Там он не менее трех раз ударил потерпевшую в область левого бедра, лица и в груди. Экспертиза показала, что вреда здоровью не причинено. Далее злоумышленник взял нож и приставил к горлу подруги и сказал, что зарежет ее. Хотя на деле он просто запугивал женщину, которая все равно испугалась за свою жизнь.

Уже 1 октября 2022 года злоумышленник решил помириться с потерпевшей. Он пришел в дом к подруге, но его остановил хозяин дома. В ходе небольшого конфликта мужчина устранил препятствие – толкнул на землю владельца жилища, а после пошел внутрь.

— Реализуя свой внезапно возникший преступный умысел, направленный на похищение гражданки, подошел к ней, применив физическую силу, схватил ее за пояс и оторвал от пола, – сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Он отвез потерпевшую в свое временное жилье, чтобы помириться, однако женщина явно не оценила подход и подала заявление в полицию. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Нанесение побоев» «Угроза убийством» «Незаконное проникновение в жилище» и «Похищение человека».

Вину злоумышленник не признал, в отличие от суда. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.