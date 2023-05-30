Лжеинвалид со Ставрополья ответит в суде за мошенничество на 600 тысяч

Жительница Ставрополья пойдет под суд за мошенничество с пенсией по инвалидности Фото: Даниил ОПАРИН

В Благодарненском округе Ставропольского края перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в мошенничестве. Злоумышленница оформила справку с ложными данными – якобы у нее была болезнь, по которой бессрочно дают вторую группу инвалидности. Ее она отнесла в пенсионный фонд, после чего женщина получала пенсию.

— В результате, в период с 2011 по 2017 годы обвиняемая путем обмана похитила бюджетные денежные средства в общей сумме более 600 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

О преступлении узнали, и инвалидку проверили. Оказалось, болезни у нее не было. Поэтому против женщины завели уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в крупном размере). Сейчас расследование завершено, и материалы передали в суд.