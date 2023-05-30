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НовостиПроисшествия30 мая 2023 11:56

Лжеинвалид со Ставрополья ответит в суде за мошенничество на 600 тысяч

Жительница региона подала ложное заявление о наличии у нее болезни, по которой дают вторую группу инвалидности
Данил ЮРКОВ
Жительница Ставрополья пойдет под суд за мошенничество с пенсией по инвалидности

Жительница Ставрополья пойдет под суд за мошенничество с пенсией по инвалидности

Фото: Даниил ОПАРИН

В Благодарненском округе Ставропольского края перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в мошенничестве. Злоумышленница оформила справку с ложными данными – якобы у нее была болезнь, по которой бессрочно дают вторую группу инвалидности. Ее она отнесла в пенсионный фонд, после чего женщина получала пенсию.

— В результате, в период с 2011 по 2017 годы обвиняемая путем обмана похитила бюджетные денежные средства в общей сумме более 600 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

О преступлении узнали, и инвалидку проверили. Оказалось, болезни у нее не было. Поэтому против женщины завели уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в крупном размере). Сейчас расследование завершено, и материалы передали в суд.