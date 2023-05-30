Двух россиян осудили за незаконную миграцию 200 иностранцев на Ставрополье

Двух россиях осудили на Ставрополье за организацию незаконной миграции Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье с 2018 по 2021 годы два россиянина занимались изготовлением и продажей фальшивых сертификатов о знании русского языка и истории, а потом продавали их иностранцам. Злоумышленники смогли отдать больше 200 фиктивных документов, по которым мигранты получали разрешение жить и пребывать в России.

— На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением УМВД России по городу Ставрополю в отношении Рустамова Г. Я. и Ревегук Е.А. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против россиян завели дело по части 2 статьи 322.1 (Организация незаконной миграции) и части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов). Расследование завершили, и злоумышленники оказались на скамье подсудимых.

Рустамова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Ревегук за помощь следствию, признание вины и наличие малолетних детей получил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.