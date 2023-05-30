Сотрудник полиции и его брат на Ставрополье попались на браконьерстве

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Апанасенковском округе Ставропольского края вечером 19 апреля этого года сотрудники охраны водных биологических ресурсов заметили странных людей. Они подошли к мужчинам и увидели, что они рыбачили на миграционном пути к месту нереста в акватории Дундинского водохранилища. А этого делать нельзя.

— В ходе осмотра места происшествия изъято 12 особей карася, сазана и судака. В настоящее время установлено, что преступными действиями подозреваемых водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Оказалось, один из браконьеров – сотрудник полиции, а второй – его 32-летний брат. На них завели уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (Браконьерство). Расследование продолжается, доказательства вины подозреваемых собираются.

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю после инцидента провели проверку, по итогу которой подозреваемого сотрудника полиции уволили.

— По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, – сообщает пресс-служба ведомства. Экс-сотрудник понесет наказание в соответствии с законодательством.