Фото: «Россети Северн­ый Кавказ»

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» начали строительство кабельно-воздушной линии электропередачи протяженностью 13 км от подстанции «Горячеисточненская» до строящегося в Грозном аэровокзального комплекса.

Новый энергообъект обеспечит бесперебойную и качественную подачу энергоресурса новому аэропорту.

Проект предусматривает установку 84 опор, 30 из которых уже смонтировано. Завершить все оставшиеся работы планируется к концу июня текущего года.

Информационный обзор редакции.