В Пятигорске водитель разогнался до опасной скорости и сбил пенсионерку

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В частном секторе города Пятигорска, на улице Энгельса, днем водитель «Renault-SR» разогнал автомобиль до опасной скорости и сильном сильно приблизился к обочине. В результате машина сбила пенсионерку, которая шла вдоль перекрестка по линии тротуара.

По инерции транспорт проехал несколько метров, остановившись на тротуаре. На место вызвали скорую помощь для помощи пострадавшей и автоинспекторов для разбирательств.

— С травмой головы и переломом ребер 71-летняя женщина госпитализирована. Автомобилем управлял 44-летний житель города Благодарного, который был трезв, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, водитель дважды за последний год получал штрафы за нарушение скоростного режима. Еще два раза его наказали в прошлом году. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.