Школьница попала в реанимацию после аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновске на Ставрополье на пересечении улиц Советская и Пушкинская водитель «Рено» ехал по улице, но не заметил переходящую по нерегулируемому переходу школьницу. В итоге автомобиль сбил подростка, на место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— С травмой головы 15-летняя девочка помещена в реанимацию. Наезд совершил 52-летний житель Краснодарского края, который был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По словам водителя, он не заметил переходившую дорогу школьницу, потому что глаза слепило солнце. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.