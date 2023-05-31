В Минводах нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Полицейские нашли попавшего 12-летнего мальчика в Минводах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минеральных Водах сотрудники полиции нашли пропавшего 12-летнего местного жителя. Мальчик вышел из дома 29 мая примерно в 14:00 и вплоть до ночи 30 мая считался пропавшим без вести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— На поиски несовершеннолетнего ориентирован личный состав полиции округа – наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции, – пишет ведомство.

Поздно ночью, практически 31 мая, ведомство сообщает о находке несовершеннолетнего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, школьника передали в руки родителей.