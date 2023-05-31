63% туристов этой весной выбрали Кабардино-Балкарию для отдыха повторно

МТС проанализировала* туристический поток в Кабардино-Балкарию и выяснила, кто приезжал в республику в весенние месяцы 2023 года. Так, около 63% туристов посетили республику повторно, из них 16% туристов являются частыми визитерами Кабардино-Балкарии и отдыхали этой весной в республике в пятый и более раз. Самыми популярными локациями для путешественников стали курорт «Эльбрус», Джылы-Су и город-курорт Нальчик.

Исследование показало, что около 63% туристов выбирают для отдыха Кабардино-Балкарию повторно, из них 24% туристов посещали республику дважды, 14% приезжали этой весной в третий раз, 9% - в четвёртый, а 16% путешественников являются частыми гостями республики и приезжали 5 и более раз. Примерно 37% туристов этой весной побывали в Кабардино-Балкарии впервые.

Наибольший спрос на отдых в республике был зафиксирован среди туристов из Ставрополья. Также в ТОП-5 регионов по числу туристов весной вошли гости из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Северной Осетии и Ростовской области. Кроме того, прирост туристов был отмечен и среди иностранных гостей, в частности жителей Армении и Беларуси. В среднем путешественники отдыхали в республике 2-3 дня.

В фаворитах у туристов традиционно были горные достопримечательности республики – больше половины гостей республики предпочитали достопримечательности на возвышенностях Кабардино-Балкарии. Среди популярных этой весной локаций – курорт «Эльбрус», где до лета продолжается горнолыжный сезон, лечебно-оздоровительная местность Джылы-Су с большим количеством термальных источников и водопадов. Кроме того, туристов заинтересовал самый высокогорный заповедник России – Кабардино-Балкарский. Также около 13% туристов республики посетили этой весной город-курорт Нальчик.

«Большинство туристов, которые приезжают в Кабардино-Балкарию впервые – становятся поклонниками отдыха в республике, что подтверждают «большие данные» МТС. Весна в республике прекрасное время для того, чтобы увидеть полноводные водопады, озера и цветущие горы. Мы со своей стороны планомерно продолжаем развивать телеком-инфраструктуру, чтобы всем гостям и жителям республики было комфортно отдыхать в Кабардино-Балкарии и иметь доступ к высокоскоростному интернету и привычным цифровым сервисам», — отмечает директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

«Приятно слышать, что туристы возвращаются вновь и вновь, и зачастую – не одни. Приезжают с друзьями, родными и близкими. Это подтверждается и статистическими данными. За первый квартал 2023 года рост турпотока составил почти 20%. Уверены, теплый период нас тоже порадует. Многие любители альпинизма и трекингового отдыха уже забронировали отели и ждут июньских праздничных дней или начало отпусков. На сегодняшний день уровень бронирования на июнь превысил 60%», - рассказывает руководитель отдела связей с общественностью и маркетингу Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ольга Погребняк.

Ранее, по данным сервиса бронирования отелей МТС Travel и Big Data МТС, курорт «Эльбрус» вошел в ТОП-5 наиболее часто посещаемых горнолыжных курортов страны среди россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона в сезоне 2022-2023 года.

*на основе данных Big Data цифровой экосистемы МТС