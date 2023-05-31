Три жителя Ставрополья торговали контрафактным табаком на 58 млн рублей

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье три жители Пятигорска и Ессентуков попали под следствие за продажу контрафактным табаком. Правоохранительные органы узнали, что на территории ЗАО «Терский казачий рынок» на складах и торговых местах находились более 500 тысяч пачек немаркированных пачек сигарет на 58 млн рублей.

По данным «КП-Ставрополь», подозреваемые – 61-летний мужчина и двое супругов в возрасте 49 и 46 лет. Сигареты для нелегальной продажи сообщники возили из-за границы. Один из участников группы, 49-летний житель Пятигорска, – уроженец Эстонии.

— В отношении злоумышленников возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ [Сбыт немаркированной продукции – Прим.], – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Подозреваемых посадили под домашний арест. Сейчас расследование уголовных дел продолжается, сотрудники собирают доказательства вины подозреваемых. После материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленников.