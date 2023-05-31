Филиал фонда поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества» открыли в Ставрополе

В Ставрополе открыли филиал фонда поддержки участникам СВО Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По поручения президента Владимира Путина в Ставрополе открыли филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Там бойцы и их семьи смогут получать всю необходимую помощь в режиме «одного окна». Региональный филиал поместили на улицу Ленина, 474. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

— Наши земляки несут службу в 19 частях, с которыми налажена связь, куда постоянно направляются конвои с помощью. Но уже наступил тот момент, когда необходимо поддерживать тех, кто возвращается домой. Задача нового Фонда – помочь всем ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни, – сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

С 1 июня в фонде участники спецоперации и родственники смогут получить медицинскую, социальную, психологическую поддержку. Работники организации также будут решать вопросы об оказании помощи в переобучении, трудоустройстве, преодолении юридических сложностей. Уточняется, что с каждым обратившимся сотрудники будут работать «адресно», полностью исключив формальный подход.