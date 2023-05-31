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НовостиПроисшествия31 мая 2023 8:28

Адвокат в Минводах обманул мужчину на 130 тысяч за уклонение от наказания

На него завели уголовное дело за мошенничество
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах адвокат попал под следствие за мошенничество. Злоумышленник предложил местному жителю за 130 тысяч рублей избежать приговора за уклонение от ограничения свободы, чтобы его не посадили. Правда, ныне подозреваемый не мог помочь мужчине, а просто хотел заработать.

— В результате проведения оперативно – розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» при передаче денежных средств злоумышленник был задержан сотрудниками Управления, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

На адвоката завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас расследование продолжается, доказательства вины адвоката собираются.

— по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.