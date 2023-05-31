Обманувшего 91-летнюю пенсионерку мошенника задержали на Ставрополье

Фото: стоп-кадр

К полицейским на Ставрополье пришла 91-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала о якобы сотруднике силовых структур, который позвонил ей и рассказал о правнучке, спровоцировавшей аварию. Собеседник сказал, что потерпевшим можно возместить причиненный ущерб и избежать наказания – для этого курьеру надо передать 100 тысяч рублей.

— Спустя некоторое время к ней домой приехал мужчина, которому она отдала 100 тысяч рублей. После пенсионерка всё же связалась с родственниками и выяснила, никакой аварии не было. Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний иностранец, который признался в содеянном. Оказалось, он обманул как минимум четырех пенсионеров, сумма ущерба составила более 560 тысяч рублей.

На иностранца завели четыре уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые будут соединены в одно производство. Расследование продолжается.