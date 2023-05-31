В Ставрополе перекроют несколько улиц 31 мая Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе с 17:00 по 22:00 из-за проведения фестиваля Российская школьная весна перекроют несколько улиц. Ограничение введут для обеспечения безопасности участников мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В СТАВРОПОЛЕ 31 МАЯ

- Маршала Жукова ( от улицы Ленина до улицы Михаила Морозова);

- Михаила Морозова (от улицы Артема до улицы Маршала Жукова).

После 22:00 дороги снова откроют для проезда автомобилей. Водителям рекомендуют объезжать перекрытые участки по улицам Ленина и Артема. Также напомним, что с 1 по 3 июня в Ставрополе из-за фестиваля будут перекрывать семь улиц.