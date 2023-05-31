На Ставрополье заявили о готовности к серийному выпуску имплантов для краниопластики

Для производства имплантов для краниопластики используют специальную медицинскую сталь или безопасные, биосовместимые пластики. Фото: Центр прототипирования и инжиниринга «Вектор»

На сегодняшний день на Ставрополье проведено более 100 операций с использованием имплантов для краниопластики, разработанных местными инженерами. И они заявили о готовности к серийному выпуску данного типа протезов, применяемых для устранения последствий травм и дефектов костей черепа.

Сегодня ученые способны «закрыть» практически любой дефект черепа индивидуальным имплантом-пластиной. Фото: Центр прототипирования и инжиниринга «Вектор»

- Сегодня мы способны «закрыть» практически любой дефект черепа индивидуальным имплантом-пластиной и восстановить целостность костей после переломов, ранений, нейрохирургических вмешательств. Подобные операции помогают избежать повреждений головного мозга, восстанавливают эстетичность, - прокомментировал «КП-Северный Кавказ» Егор Кулаев, кандидат технических наук, декан инженерно-технологического факультета Ставропольского государственного аграрного университета, на базе которого ведется разработка протезов.

- Мы уже давно вышли за рамки одной только сельскохозяйственной направленности. Наши компетенции и технологические возможности могут стать серьезным подспорьем для помощи медцентрам не только Ставрополья, но и других регионов РФ, - отметил ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Сначала инженеры создают высокоточную модель черепной коробки. Фото: Центр прототипирования и инжиниринга «Вектор»

Для производства имплантов для краниопластики используется специальная медицинская сталь или безопасные, биосовместимые пластики. Сейчас доступны сразу две технологии изготовления: методом литья в силиконовых формах и 3D-печать.

С помощью компьютерных программ инженеры анализируют и обрабатывают результаты компьютерной томографии черепа. На основе этих данных воспроизводится высокоточная модель черепной коробки - учитываются всех физиологические и возрастных особенности строения. После чего создается цифровая копия нуждающегося в восстановлении участка, по которой и изготавливаются протезы.