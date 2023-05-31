Убийство главы дагестанского села Рубас попало на видео

Убийца главы села Рубас сам признался в содеянном Фото: Залина ТАТАРОВА

В Дагестане после убийства главы села в Дагестане появилось видео преступления. По данным КП-Ставрополь»,подозреваемый – 58-летний Садик Таибов, который заточил зуб на погибшего.

В среду около 12 часов 62-летний глава сельской администрации Байрамбегов выходил из своего дома. В этот момент в его грудь попала пуля.

От полученного ранения глава села скончался на месте. Стрелявший сам позвонил в полицию и во всем сознался. По словам задержанного, Байрамбегов якобы оставил его без жилья.

— Он мои дома продал, меня бомжом сделал. Этот человек меня сделал бомжом, — заявил Таибов.

Орудие преступление – охотничье ружье, сотрудники полиции изъяли его. Фото оружия опубликовали в МВД Дагестана. На Садика завели уголовное дело. Ему грозит срок за расправу.

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