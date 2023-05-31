В Северной Осетии открыли региональный Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Фото: www.alania.gov.ru

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло принял участие в открытии регионального филиала государственного Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Мероприятие прошло во Владикавказе. В нем также участвовали руководители органов государственной власти, участники СВО и их семьи, представители общественных, молодежных и волонтерских организаций.

По словам Сергея Меняйло, ключевая задача Фонда – максимально оперативно оказывать всю необходимую помощь ветеранам спецоперации и их семьям.

– С первых дней специальной военной операции наша республика принимает самое активное участие в выполнении боевых задач и поддержке наших ребят, находящихся на передовой. У нас разработаны социальные паспорта для семей погибших, а также на всех участников СВО. Подчеркну, что Фонд будет работать со всеми органами исполнительной власти республики. Это уникальная организация, аналогов которой в России не было никогда. Наша задача сегодня – поддерживать бойцов и членов их семей, содействовать в получении всех полагающихся мер поддержки, – подчеркнул Сергей Меняйло.

Руководитель республики ознакомился с помещениями, осмотрел кабинеты психологов, социальных координаторов, актовый зал и демонстрационную комнату технических средств реабилитации. В завершение мероприятия Сергей Меняйло в неформальной обстановке пообщался с участниками СВО и членами их семей.

Фонд создан по поручению Президента РФ Владимира Путина для обеспечения ветеранов специальной военной операции и членов их семей квалифицированной помощью, включающей, в том числе, консультации по получению предусмотренных государством мер поддержки в формате «одного окна». Указ о создании организации был подписан главой государства 3 апреля 2023 года. Менее чем за 2 месяца полностью была подготовлена инфраструктура для работы отделений на всей территории страны.

Среди направлений деятельности – медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, оказание психологической помощи, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, социальная адаптация и ресоциализация, юридическая помощь и многие другие. Для работы в североосетинском филиале сформирован штат социальных координаторов из 25 специалистов. Все они прошли обучение на базе РАНХиГС.

Для организации регионального отделения Фонда выделено находящееся в собственности республики помещение. В кратчайшие сроки проведен ремонт, установлено всё необходимое оборудование. Подрядная организация, учитывая важность поставленной задачи, работала на объекте круглосуточно.