Сотрудник военкомата в Ставрополе обвиняется в финансовых махинациях на 6 млн

Сотрудник ставропольского военкомата обвиняется в превышении полномочий Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе сотрудник военкомата по должности имел право управлять деньгами учреждения и обладал второй подписью, которой подтверждал достоверность отраженных в платежных документах сведений. Этим же, по версии следствия, он решил воспользоваться для заработка.

— Обвиняемый, не ставя в известность военного комиссара Ставропольского края, единолично принимал управленческие решения, связанные с приемкой и оплатой услуг, – сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

На основании договора от января 2019 года получал от индивидуального предпринимателя недостоверные данные о якобы оказанных в этом году транспортных услугах.

Сотрудник военкомата выплатил более 6 млн рублей, за что на него завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Теперь он ответит в суде за потраченные деньги.