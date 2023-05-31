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НовостиПроисшествия31 мая 2023 14:53

Крайне пьяного мотоциклиста без прав остановили на Ставрополье

Мужчина никогда не получал права, его приговорили к 10 суткам административного ареста
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В городе Новоалександровске на Ставрополье автоинспекторы заметили мотоциклиста, который ехал на высокой скорости. Транспорт остановили, а за его рулем сидел явно пьяный мужчина. Сотрудники предложили пройти ему тест на алкоголь, на что водитель ответил согласием.

— Освидетельствование показало более 1,1 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается крайней степенью опьянения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, мотоциклист никогда не получал права, а транспорт принадлежит его приятелю. Мотоцикл изъяли и отдали владельцу. На водителя составили протокол за пьяное вождение без прав. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.