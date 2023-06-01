Опубликован рейтинг инновационных банков России за 2022 год

Рейтинг инновационности российских банков формируется экспертами с 2019 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонд «Сколково» опубликовал рейтинг инновационных банков России*. В исследовании приняли участие 20 финансовых организаций. По итогам 2022 года в четвертый раз максимальное количество баллов по большинству критериев набрал ВТБ. В топ также вошли Сбер, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.

Эксперты отметили ВТБ за активное использование инструментов по работе с инновациями, сотрудничество со стартапами, создание инновационной оргструктуры, участие в проекте «Цифровой рубль» и наличие корпоративной Венчурной студии.

- В 2022 году ВТБ завершил стратегический цикл цифровой трансформации. По его итогам создан технологически новый банк, соответствующий высоким стандартам индустрии в части надежности, отказоустойчивости, импортонезависимости и способный адаптироваться под требования внешней среды. Особое внимание мы уделяем работе с инновациями. Наличие в банке Акселератора, Венчурной студии и собственной Технологической лаборатории для поиска, исследования и апробации масштабных техрешений с открытого рынка в контуре банка дает нам практически неограниченные возможности для технологических экспериментов, - рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

* Рейтинг инновационности российских банков формируется экспертами Фонда «Сколково» с 2019 года на основе данных, полученных из открытых источников. В этом году исследование проводилось по 18 критериям, которые сгруппированы в шесть блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями», «Цифровые сервисы», а также «Взаимодействие с государством».

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