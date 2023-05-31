Губернатор Ставрополья: максимально оперативно проверить состояние дорог и тротуаров

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров высказался о прошедшем ливне с градом в регионе. Глава края сообщил, что особенно досталось Шпаковскому округу и Кавминводам. Коммунальные службы начнут сосредотачиваться на отработке обращений жителей, поступающих в том числе из соцсетей. Об этом написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

— Откачка воды из подвалов, подключение электроэнергии - на все запросы реагировать быстро. Максимально оперативно проверить состояние дорог и тротуаров, социальных учреждений, и приступить к восстановлению там, где вода нанесла повреждения, – пишет губернатор.

Напомним, что ливни затопили Ставропольский край всего за полчаса. В Ставрополе по некоторым улицам машины проплывали, а других округах и городах погода принесла также отключение электричества.