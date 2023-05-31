После обрушения трибун в Ростове 36 человек пострадали и 1 погиб

В Ростове после обрушения трибун 36 человек пострадали и 1 погиб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове после обрушения трибун на Гребном канале участники футбольного матча рассказали, как им удалось спастись. В происшествии пострадали 36 человек, а еще 1 погиб. Об этом сообщают коллеги из «КП-Ростов-на-Дону». О трагедии узнали около 16:25 30 мая, на место вызвали спасателей, скорую помощь и полицию.

Во время матча начался дождь, игру прекратили, и дети зашли под навес на трибуну. В какой-то момент, вспоминает мать одного из школьников, все переросло в трагедию – буквально за пять секунд. Предварительно, конструкцию перевернуло из-за сильного шквалистого ветра.

— Так все крутилось-вертелось и все. Мы стояли на трибуне на последнем ряду, потому что пытались спастись от дождя – он шел со стороны поля, а мы пытались от него спрятаться. Трибуна два раза упала: сначала крыша, а потом она – на бок, и мы оказались под низом, – рассказывает журналистам мать ребенка, с которым они вместе уже покидали стены больницы

После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Ведется расследование ЧП.