Коммунальные службы работают в усиленном режиме после ливня на Ставрополье

Последствия непогоды. Фото: https://t.me/kpstav

На Ставрополье после сильного ливня с градом и штормовым ветром коммунальные службы начали устранять последствия непогоды. В Кисловодске специалисты справились с основным объемом работ – задействована бригада из 4 человек и 6 единиц спецтехники. Весь город убрать за ночь не удалось, поэтому коммунальщики продолжают работу.

В Ставрополе, по словам мэра Ивана Ульянченко, к ливню готовились и прочищали ливневки. Правда, это не спасло некоторые улицы города от затопления. Машины местами плыли по городу. Специалисты в экстренном порядке ездили на места подтоплений и выкачивали воду. Работа продолжается, готовится полный отчет о последствиях прошедшей ночи.

В Ессентуках в порядок после непогоды ввели подземный переход. Все силы коммунальных служб брошены на уборку города после стихии. Синоптики обещают грозы во второй половине дня.

В Шпаковском округе, по заявлению главы муниципалитета Игоря Серова, нет серьезных последствий от непогоды. При этом подтоплений оказалось очень много, коммунальные службы работали всю ночь и продолжают устранять последствия ливней сегодня.

Из-за сильной непогоды на трассе «Обход поселка Иноземцево» с разницей в полчаса ночью произошло две аварии. Пострадали три человека.

В остальных городах и округах пока что не сообщают об устранении непогоды.