В Ставрополе перекроют две улицы из-за дорожных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе 2 и 3 июня из-за работ по нанесению разметки на дорогу перекроют улицы Семашко и Осетинскую. Ограничение будут вводить ночью, поэтому сильной проблемы для водителей на участках не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

КАКИЕ УЧАСТКИ УЛИЦ СЕМАШКО И ОСЕТИНСКОЙ ПЕРЕКРОЮТ В СТАВРОПОЛЕ 2 И 3 ИЮНЯ

- 2 июня с 21 часа до 6 утра – улицу Семашко на участке от улицы Ленина до улицы Гагарина;

- 3 июня с 21 часа до 6 утра – улице Осетинскую на участке от улицы Семашко до улицы Пржевальского.

Объехать перекрытый участок предлагают по улицам Ленина, Гагарина, Социалистической, Семашко, Короленко, Пржевальского.

Тем временем в Невинномысске из-за капремонта водопровода улицу Лермонтова перекрывают практически на месяц.