В Ессентуках во время ливня затопило 23 жилых объекта

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

В Ессентуках после сильного ливня оказались затоплены 23 жилых и два объекта транспортной инфраструктуры. Еще в 15:20 31 мая специалисты получили информацию о подтоплении на улицах Капельной, Радужной, пер переулке Ясном, Кисловодской, 24, переулке Маркова, 34. Управляющие компании, коммунальщики и служба городских спасателей начали устранять последствия непогоды.

— Откачка воды аварийно-спасательным расчетом потребовалась на улицах Садовой, 23, 24, 26, 28; Казачьей, 15; Фрунзе, 12. Работы на улице Воронцова 26, 28 закончились только к 2 часам ночи. Откачка воды потребовалась и в подземном переходе в районе кинотеатра «Искра», здесь работали не только специалисты ПАСС СК, но и коммунальщики, – сообщили в пресс-службе администрации Ессентуков.

После схода воды в местах подтопления произведена уборка. Усиленный мониторинг рек в пределах города продолжается. В настоящее время угрозы подъема воды на берег нет.