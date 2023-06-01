Коммунальщики устраняют последствия ливня в Ставрополе

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе коммунальные службы продолжают устранять последствия разгулявшейся в регионе непогоды. Накануне машины плавали по улицам города, затопило дома жителей, а ливневые канализации не справлялись с погодой. И хотя мэр Иван Ульянченко утверждает, что службы готовили краевую столицу к стихие, осадки нанесли большой ущерб. Пока в Ставрополе шел дождь, единая дежурно-диспетчерская служба успела принять 53 заявки.

— Экстренные службы и спасатели реагировали на заявки жителей: откачивали воду и устраняли течь кровли в частных домовладениях, а также МКД, распиливали и убирали поваленные деревья, после схода воды прочищали забитые землей и мусором дождеприемные решетки, – сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В городе отключали свет – в зону ограничения попали 1,5 тысяч абонентов. Сейчас электричество вернули во все дома. Из 53 адресов коммунальщики отработали 29. В ликвидации последствий ливня задействованы 73 человека и 40 единиц техники. Работа не прекращается с ночи.