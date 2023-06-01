В Пятигорске 2 июня отключат воду на 38 улицах
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Пятигорске на 38 улицах 2 июня отключат или снизят давление воды для замены пожарного гидранта на улице Адмиральского, 2 корпус 3 на трубопроводе Д-500 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Воду отключат на улицах:
- Бештаугорское шоссе;
- 50 лет Советской Власти;
- Бештаугорская;
- Кутейникова;
- Куйбышева;
- Матвеева;
- Разина;
- Хетагурова;
- Малыгина;
- Университетская;
- Дунаевского;
- Октябрьская;
- Мира.
С пониженным давлением воду будут подавать на улицах:
- Красная;
- Оранжерейная;
- Соборная;
- Кирова;
- Крайнего;
- Теплосерная;
- Беленковича;
- Средняя;
- Капиева;
- Нижняя;
- Береговая;
- Фабричная;
- Партизанская;
- Дегтярева;
- Первомайская;
- Федько;
- Бунимовича;
- Пестова;
- Рубина;
- Анисимова;
- Буачидзе;
- Карла Маркса;
- площадь Ленина;
- Лермонтова;
- переулок Глухой.
Жителям города будут привозить воду в цистернах. Для этого надо заказать ее в диспетчерской службе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Кавминводоканал» ПТП Пятигорское по телефонам 33-26-60 и 33-06-28. После замены гидранта водоснабжение вернут в дома.