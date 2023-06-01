В Пятигорске 2 июня отключат воду на 38 улицах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пятигорске на 38 улицах 2 июня отключат или снизят давление воды для замены пожарного гидранта на улице Адмиральского, 2 корпус 3 на трубопроводе Д-500 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

ГДЕ В ПЯТИГОРСКЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ 2 ИЮНЯ

Воду отключат на улицах:

- Бештаугорское шоссе;

- 50 лет Советской Власти;

- Бештаугорская;

- Кутейникова;

- Куйбышева;

- Матвеева;

- Разина;

- Хетагурова;

- Малыгина;

- Университетская;

- Дунаевского;

- Октябрьская;

- Мира.

С пониженным давлением воду будут подавать на улицах:

- Красная;

- Оранжерейная;

- Соборная;

- Кирова;

- Крайнего;

- Теплосерная;

- Беленковича;

- Средняя;

- Капиева;

- Нижняя;

- Береговая;

- Фабричная;

- Партизанская;

- Дегтярева;

- Первомайская;

- Федько;

- Бунимовича;

- Пестова;

- Рубина;

- Анисимова;

- Буачидзе;

- Карла Маркса;

- площадь Ленина;

- Лермонтова;

- переулок Глухой.

Жителям города будут привозить воду в цистернах. Для этого надо заказать ее в диспетчерской службе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Кавминводоканал» ПТП Пятигорское по телефонам 33-26-60 и 33-06-28. После замены гидранта водоснабжение вернут в дома.