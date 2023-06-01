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НовостиПроисшествия1 июня 2023 9:20

Ветерану ВОВ на Ставрополье администрация отказалась выдавать жилье

Суд признал отказ незаконным
Данил ЮРКОВ
Администрация Александровского округа отказывалась выдавать жилье ветерану ВОВ

Администрация Александровского округа отказывалась выдавать жилье ветерану ВОВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Александровском округе Ставропольского края прокуратура проверила, как соблюдается федеральный закон «О ветеранах». По нему прошедшим ВОВ гражданам дают субсидии на покупку жилья. Оказалось, что администрация муниципалитета в марте 2023 года незаконно отказала пенсионеру в поставке на учет в качестве нуждающегося в жилье.

— В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление о постановке пожилого мужчины на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, которое рассмотрено и удовлетворено, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд признал действия администрации незаконными и потребовал принять ветерана Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Прокуратура следит за устранением нарушения.