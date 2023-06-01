Ветерану ВОВ на Ставрополье администрация отказалась выдавать жилье

Администрация Александровского округа отказывалась выдавать жилье ветерану ВОВ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Александровском округе Ставропольского края прокуратура проверила, как соблюдается федеральный закон «О ветеранах». По нему прошедшим ВОВ гражданам дают субсидии на покупку жилья. Оказалось, что администрация муниципалитета в марте 2023 года незаконно отказала пенсионеру в поставке на учет в качестве нуждающегося в жилье.

— В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление о постановке пожилого мужчины на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, которое рассмотрено и удовлетворено, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд признал действия администрации незаконными и потребовал принять ветерана Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Прокуратура следит за устранением нарушения.