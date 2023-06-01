Экс-сотрудник управления автодорог в Пятигорске попался на трех взятках

В Пятигорске экс-сотрудник правления автодорог попался на трех взятках Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пятигорске расследуется уголовное дело бывшего сотрудника ФКУ «Управление автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства». С января 2021 года по май 2022 года подозреваемый всеми доступными способами не выдавал трем предпринимателям разрешения на перевозку крупногабаритных грузов, требуя взятку.

— Выдвигал требование передачи ему денежных средств за каждое выданное разрешение. Общая сумма полученных подозреваемым в качестве взяток денежных средств составила более 320 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Однако о взятках узнали, и на сотрудника завели уголовное дело по факту трех преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемого посадили в СИЗО, расследование продолжается. Действиям взяткодателей также дадут правовую оценку.