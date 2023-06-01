Двухлетняя девочка потеряла родителей в смертельной аварии в Чечне

Двухлетняя девочка попала в больницу после смертельной аварии в Чечне Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чечне на трассе «Моздок – Кизляр», возле станицы Николаевской, «Лада Гранта», за рулем которой сидел 31-летний житель Наурского района, врезалась в «Ниссан», которым управлял 59-летний житель Дагестана.

После аварии на месте происшествия погибли два человека из отечественной машины – водитель и пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Чечни. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В республиканскую детскую клиническую больницу с телесными повреждениями доставлена малолетняя девочка 2021 года рождения, находившаяся с родителями в «Ладе Гранте», – пишет ведомство.

Также в больницу попала пассажирка иномарки. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.