Фото: УМЧС по РИ

В Ингушетии автобус с пассажирами попал в страшное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМЧС.

Авария случилась в Назрани, на улице Маталиева, недалеко от аптеки «Дарб». ПАЗ перевернулся набок, рядом находятся две раскуроченные легковушки – «Мазда» и «Калина».

Фото: УМЧС по РИ

Как уточняет ведомство, есть пострадавшие, за жизнь одного из них борются спасатели отряда «Эрзи»: они делают сердечно-легочную реанимацию человеку, находящемуся без сознания. МЧС уточняет, что в иномарке было три человека, в автобусе и «Калине» – по одному. Обстоятельства аварии уточняются.

По данным «КП-Ставрополь», до прибытия медиков погиб пассажир «Мазды».