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НовостиОбщество1 июня 2023 12:41

В детских лагерях Ставрополья будут отдыхать дети из Белгородской области

Главы регионов договорились об этом
Маргарита КОТОВА
Дети из Белгородской области будут отдыхать в детских лагерях на Ставрополье

Дети из Белгородской области будут отдыхать в детских лагерях на Ставрополье

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ставрополье детские лагеря примут детей из Белгородской области. Об этом написал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях. Об этом он договорился с главой области Вячеславом Гладковым. Ребят из приграничных регионов привезут в Ставропольский край в июне.

— Договорились о том, что дети из приграничных районов Белгородчины смогут этим летом отдохнуть в летних лагерях на Ставрополье. В течение июня мы примем в Пятигорске и Кисловодске сто детей из территорий, которые подвергаются украинским обстрелам, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.ю

Помимо того, сегодня в Ставрополе начинается фестиваль «Российская школьная весна». Хабиб пригласил школьников на свой концерт, который пройдет в 19:00 2 июня на площади Ленина.