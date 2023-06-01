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НовостиПроисшествия1 июня 2023 13:16

Администрацию Туркменского округа Ставрополья обязали починить детскую площадку

На данный момент нарушения устранены
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура Ставропольского края проверила детскую площадку в Туркменском округе. Игровая зона в ауле Куликовы-Копани, как оказалось, не соответствует требованиям законодательства, имеет дефекты, способные нанести травму детям при использовании игрового оборудования. Конструкции требовали ремонта, на территории находился мусор.

— В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление начальнику территориального управления администрации Туркменского округа за ненадлежащий контроль состояния игровой площадки, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

Сейчас нарушения устранили: территорию детской площадки почистили от мусора, лакокрасочное покрытие обновили, непригодные конструкции заменили.