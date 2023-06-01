Скоро дождь оставит Ставрополь в покое Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Май в Ставрополе выдался крайне дождливым - при норме суммы осадков в 71 мм выпало 189 мм, то есть 267% от нормы, а в последний день весны город просто затопило.

Судя по всему, лето решило подхватить мокрую эстафету. По информации Ставропольского гидрометцентра, до конца 1 июня местами по краю ожидается дождь с грозой, в отдельных районах - с градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В краевой столице тоже пройдут осадки, но без «спецэффектов».

Когда же дождь в Ставрополе закончится? Если вкратце - то уже к вечеру первого числа тучи начнут уходить в сторону Пятигорска, а более подробный и наглядный ответ - в нашей динамической карте осадков.