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НовостиОбщество1 июня 2023 14:24

Синоптики наглядно объяснили, когда закончится дождь в Ставрополе

«КП» публикует динамическую карту осадков в Ставрополе на 2 июня 2023
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Скоро дождь оставит Ставрополь в покое

Скоро дождь оставит Ставрополь в покое

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Май в Ставрополе выдался крайне дождливым - при норме суммы осадков в 71 мм выпало 189 мм, то есть 267% от нормы, а в последний день весны город просто затопило.

Судя по всему, лето решило подхватить мокрую эстафету. По информации Ставропольского гидрометцентра, до конца 1 июня местами по краю ожидается дождь с грозой, в отдельных районах - с градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В краевой столице тоже пройдут осадки, но без «спецэффектов».

Когда же дождь в Ставрополе закончится? Если вкратце - то уже к вечеру первого числа тучи начнут уходить в сторону Пятигорска, а более подробный и наглядный ответ - в нашей динамической карте осадков.