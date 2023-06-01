Государственного инспектора на Ставрополье уличили в мошенничестве в 35 тысяч

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Пятигорске госинспектора отдела общепромышленного и горного надзора федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уличили в мошенничестве. Злоумышленник получил заявление от жителя Кавминвод о постановке на учет оборудования.

Разрешение подписали, но инспектор стал требовать 35 тысяч рублей. Мужчина не знал итоги рассмотрения поданных им документов, но решил не давать деньги, а обратиться в правоохранительные органы.

— В результате проведения оперативно- розыскного мероприятия при получении требуемой суммы злоумышленник был задержан сотрудниками Управления, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

На инспектора завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

— В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности гражданина, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.