Четыре летние ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе в выходные

Четыре ярмарки выходного дня пройдут в выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе в предстоящие выходные развернутся четыре летние ярмарки выходного дня, на которых будут предлагать первые урожаи черешни и абрикоса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В субботу, 3 июня, площадки развернутся на улицах Орджоникидзе, 4, Васильева, 35/1 и Ленина, 74/17. А в воскресенье, 4 июня, ярмарка пройдет на улице Серова, 466. Время работы: с 08:00 до 16:00.

— Первый урожай черешни и абрикоса, клубника, яблоки, молодой картофель, томаты и огурцы, чеснок, зелень, морковь, свекла, кабачки, баклажаны и другие фрукты, ягоды и овощи появятся на прилавках фермеров, – пишет ведомство.

Также посетителям предложат мясные и сырные деликатесы, молочные и колбасные изделия, свежую выпечку, мед и сладости. Также площадки будут открывать в понедельник и пятницу на улице 50 лет ВЛКСМ, 28а». А по средам на улице Серова, 466 проходят яблочные ярмарки.