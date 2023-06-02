На Ставрополье ищут уехавшего с места аварии водителя микроавтобуса

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Арзгирском округе Ставрополья ищут водителя ГАЗели или другого микроавтобуса бежевого цвета, который устроил аварию и уехал с места происшествия. Предварительно, на 73 километре трассы «Урожайное – Турксад» автомобилист создал помеху при обгоне автомобилю ВАЗ-21140. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Водитель, чтобы уйти от удара, съехал с дороги, не справился с управлением и перевернулся. В результате в больницу с серьезными травмами доставлены две пожилые пассажирки «четырнадцатой». Спровоцировавший ДТП водитель помощи пострадавшим не оказал и продолжил движение, – пишет ведомство.

Водитель легковушки, 56-летний житель Арзгирского округа, не пострадал, был трезв, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. На данный момент сбежавшего с места аварии ищут сотрудники. За оставление места ДТП ему грозит лишение прав. Проводится проверка.