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НовостиПроисшествия2 июня 2023 9:04

На Ставрополье ищут уехавшего с места аварии водителя микроавтобуса

Автомобилист сбежал с места происшествия, которое сам и устроил
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Арзгирском округе Ставрополья ищут водителя ГАЗели или другого микроавтобуса бежевого цвета, который устроил аварию и уехал с места происшествия. Предварительно, на 73 километре трассы «Урожайное – Турксад» автомобилист создал помеху при обгоне автомобилю ВАЗ-21140. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Водитель, чтобы уйти от удара, съехал с дороги, не справился с управлением и перевернулся. В результате в больницу с серьезными травмами доставлены две пожилые пассажирки «четырнадцатой». Спровоцировавший ДТП водитель помощи пострадавшим не оказал и продолжил движение, – пишет ведомство.

Водитель легковушки, 56-летний житель Арзгирского округа, не пострадал, был трезв, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. На данный момент сбежавшего с места аварии ищут сотрудники. За оставление места ДТП ему грозит лишение прав. Проводится проверка.