Пропавшего 27-летнего мужчину ищут в оросительном канале в КБР

Обстоятельства пропажи мужчины пока неизвестны. Фото: архив МЧС КБР

В полдень 2 июня 2023 года в полицию Кабардино-Балкарии поступило сообщение об исчезновении 27-летнего жителя Баксана. Он пропал в районе оросительного канала. На поиски выехали 11 спасателей.

Специалисты обыскивают оросительный канал «Баксано-Малкинский». К операции привлечены сотрудники Эльбрусского ВПСО МЧС России. На месте происшествия работают 11 человек, 2 единицы техники и 1 плавательное средство.

Поиски продолжаются уже полтора часа. В МВД по КБР «КП-Северный Кавказ» пояснили, что пока обстоятельства пропажи мужчины неизвестны.