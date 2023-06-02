Губернатор Ставрополья Владимиров сообщил о наличии вакцины против кори

В крае имеется достаточный запас вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что в крае имеется достаточный запас вакцины против кори. На данный момент проводятся профилактические мероприятия.

- Сейчас проводим профилактику - прививаем тех, кому иммунизация показана. Вакцины в крае достаточно, в наличии 37,8 тысячи доз. И ещё планируем поставки, - сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что работа ведется по национальному календарю прививок. В первую очередь прививают младенцев и детей перед школой. Ежегодно в крае делается около 80 тысяч прививок.

- При необходимости прививаем рабочие коллективы, сотрудники которых часто общаются с людьми. Обычно это учителя и медики, - Врачи делают всё необходимое для защиты людей от болезни, - пояснил Владимир Владимиров.

Напомним, первый случай заболевания корью в 2023 году на Ставрополье был зафиксирован в марте в регионе КМВ. А на днях корь выявили у ребенка из Ставрополя.