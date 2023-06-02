Покусанным бездомными собаками школьникам выплатят компенсацию на Ставрополье

Собаки напали на детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьникам, которых в 2022 году покусали бездомные собаки, выплатят компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

В Ипатовском округе двое подростков возвращались с учебы, когда на них набросились собаки. С ранами лица и тела школьники попали в больницу.

Позже прокуратура выяснила, что в округе не велась по отлову безнадзорных животных.

- С целью компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетним, прокурор направил в суд иски, - сообщили в краевой прокуратуре.

С местной администрации суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу каждого несовершеннолетнего в размере 30 тысяч рублей.