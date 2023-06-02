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НовостиОбщество2 июня 2023 14:09

В Ставрополе продолжают устранять последствия ливня

На данный момент все заявки, поступившие от жителей города, отработаны
Алина МАКСИМОВА
Фото: ставрополь.рф

Фото: ставрополь.рф

В Ставрополе службы продолжают устранять последствия прошедшего ливня. О том, что делается со стороны властей, рассказал глава краевого центра Иван Ульянченко.

По словам градоначальника, все заявки, поступившие от жителей горда в Единую диспетчерскую службу, уже отработаны. Также проведен подворовой обход в СНТ Ландыш и Долина. На данный момент проводятся работы по очистке транспортных связей.

- Поврежденные участки проездов подсыпаем инертными материалами. Еще один немаловажный фронт работы на сегодня – очистка береговой линии от ила и нанесенных потоком воды грязи и мусора, - сообщил Ульянченко.

Он также отметил, собственники являются дачники, но власти продолжать помогать тем, кто столкнулся с проблемами из-за непогоды.