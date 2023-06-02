В Ставрополе продолжают устранять последствия ливня

Фото: ставрополь.рф

В Ставрополе службы продолжают устранять последствия прошедшего ливня. О том, что делается со стороны властей, рассказал глава краевого центра Иван Ульянченко.

По словам градоначальника, все заявки, поступившие от жителей горда в Единую диспетчерскую службу, уже отработаны. Также проведен подворовой обход в СНТ Ландыш и Долина. На данный момент проводятся работы по очистке транспортных связей.

- Поврежденные участки проездов подсыпаем инертными материалами. Еще один немаловажный фронт работы на сегодня – очистка береговой линии от ила и нанесенных потоком воды грязи и мусора, - сообщил Ульянченко.

Он также отметил, собственники являются дачники, но власти продолжать помогать тем, кто столкнулся с проблемами из-за непогоды.