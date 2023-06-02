Последний сезон популярного сериала «Шифр» снимут в Кисловодске

Четыре подруги-шифровальщицы будут расследовать на Кавминводах запутанные дела. Фото: Первый канал

В Кисловодске и его окрестностях проходят съемки 16-ти новых серий детектива «Шифр» (16+). По информации от режиссера Веры Сторожевой, для которой данный проект стал первым сериалом в стиле ретро, этот сезон станет последним. Первый вышел на экран в марте 2019 года, второй - в сентябре 2020 (1-я часть, 2-я - ровно через год), третий - осенью 2022.

По сюжету четыре подруги-шифровальщицы (их сыграют Екатерина Вилкова, Яна Дюбуа, Елена Панова и Марьяна Спивак) приезжают на Кавминводы, чтобы помогать расследовать запутанные дела.

- Все чаще зрители могут увидеть Кисловодск на больших телеэкранах, прокомментировал глава города Евгений Моисеев, подразумевая снятый здесь самый кассовый российский фильм в истории «Чебурашка». - Уверен, что такая тенденция в кинематографической среде сохранится и дальше.