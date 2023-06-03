Пилотный проект по созданию кафедр в крупнейших агрохолдингах России запустит СтГАУ

Профориентационная работа - основа подготовки востребованного специалиста в отрасли АПК. Фото: stgau.ru

На Ставрополье предложили новую форму сотрудничества образовательных учреждений с индустриальными партнерами. Она позволит усилить работу по подготовке высококвалифицированных научных и рабочих кадров. Пилотный проект уже в 2023-2024 учебном году планирует запустить СтГАУ. Его суть заключается в том, что базовые кафедры появятся непосредственно на мощностях ведущих агропромышленных предприятий. Образовательные площадки будут ориентированы на углубленное практическое обучение, особенно в стратегических отраслях - аграрной генетике и селекции.

В будущем число индустриальных партнеров может вырасти. Фото: stgau.ru

- Профориентационная работа - основа подготовки востребованного специалиста в отрасли АПК, то есть готовить профессионала нужно со школьной скамьи, - объясняет ректор СтГАУ Владимир Ситников. - Мы постоянно встречаемся с работодателями и школами, знаем их запросы, поэтому наш вуз одним из первых в России и начинает внедрять систему гибкого образования, построенную на новых принципах как в организации науки, так и самого образовательного процесса с приоритетом на проектную деятельность и практикоориентированный подход.

На данный момент соглашения о совместной работе уже заключены с агрохолдингом «Степь», агрофирмой «Золотая Нива», сельхозпредприятием «Ставропольагросоюз», агрохолдингом «Энергомера» и плодообъединением «Сады Ставрополья». В будущем число индустриальных партнеров может вырасти.