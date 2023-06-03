В смертельной аварии на Ставрополье один человек погиб и трое пострадали

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставрополья, вблизи станицы Рождественской, водитель ВАЗ-21124 разогнал автомобиль до опасной скорости, не справился с управлением, из-за чего съехал с дороги и перевернулся. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов для помощи пострадавшим и разбирательств.

— От полученных травм на месте скончался пассажир автомобиля. Водитель и еще 2 пассажирки с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Участники ДТП – две семьи, жители станицы Рождественской, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем сидел 35-летний водитель, злостным нарушителем правил дорожного движения он не является. У него взяли кровь для анализов на алкоголь. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.