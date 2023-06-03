Историк из Дагестана предложил воссоздать дорожно-строительные части ВС в России

Историк из Дагестана предложил Минобороны РФ воссоздать дорожно-строительные части ВС Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дагестанский историк Алибег Казанбиев предложил Минобороны РФ воссоздать дорожно-строительные Вооруженных Сил, как это было раньше. По мнению Казанбиева, логистика играет весомую роль в современных войнах. На передовых и в тылу спецоперации сильно изношены дороги, и из-за этого доставка материального обеспечения происходит медленнее.

— Скорая помощь порой не может вовремя доехать и многое другое. Хотел бы напомнить и предложить Министерству обороны РФ воссоздать и дорожно-строительные бригады, – написал Алибег Казанбиев в своем официальном телеграм-канале.

Созданный при Минстрое РФ спецдепартамент для восстановления дорог в ЛНР и ДНР является «каплей в море», считает Казанбиев. Именно поэтому следует воссоздать дорожно-строительные части и решить еще больше проблем.

Алибег Казанбиев – кандидат исторических наук, учитель истории и директор школы №2 города Каспийска, член Общественной палаты Дагестана нового созыва, почетный работник общего образования России.

В возрасте 57 лет с протезом в ноге Алибег Казанбиев отправился добровольцем на СВО. В феврале 2023 года он представлен к ордену Мужества за героизм, проявленный при обороне стратегически важной высоты в Запорожской области.