Вблизи Ставрополя начинающий водитель погиб в спровоцированной им аварии

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне вечером на 11 километре трассы «Северный обход города Ставрополя» водитель ВАЗ-2115, предварительно, разогнался до опасной скорости, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там навстречу ехал «Ситроен Берлинго», с которым отечественный автомобиль устроил аварию. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— От полученных травм на месте скончался 19-летний водитель отечественного автомобиля. Водитель иномарки, 32-летний житель села Юца, получил перелом руки и травму головы. Установлено, что стаж вождения погибшего водителя менее 2 лет, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За все время вождения парень получил несколько штрафов за скорость и непристегнутый ремень безопасности. У него взяли кровь для анализов на состояние опьянения. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.