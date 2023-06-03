В Ставрополе на 15 дней перекроют участок улицы Доваторцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе с 4 по 19 июня 2023 года перекроют участок улицы Доваторцев в Ставрополе из-за проведения газопровода низкого давления. Обустройство участка проходит по внутриквартальному проезду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— В связи со строительными работами движение автотранспорта прекратят с 23:00 4 июня до 23:00 19 июня по внутриквартальному проезду улицы Доваторцев от дома № 43/1 до улицы Тухачевского, – сообщили в ведомстве.

Объезжать перекрытый участок предлагают через улицы Доваторцев вдоль домов №41А, 43/1, Тухачевского и Доваторцев.

Также напомним, что в Ставрополе перекроют дорогу по внутриквартальному проезду на Доваторцев с 8 по 10 июня из-за подготовки к проведению ярмарки, посвященной Дню России. Ограничение введут с 18:00 8 числа до 16:00 10 числа. Сама ярмарка пройдет 10 июня с 8:00 до 16:00.