Катавшуюся на запасном колесе полицейского УАЗика женщину задержали в Михайловске

ЧП произошло в Михайловске. Фото: «Нетипичный Ставрополь»

Накануне в социальных сетях появилось странное видео из Михайловска. На нем прилично одетая жительница города в длинной юбке, белых кроссовках и с изящной сумочкой делает не очень-то приличные вещи: ей захотелось покататься на полицейском УАЗ «Патриот». Для этого женщина встала на задний бампер и обхватила руками запасное колесо.

По всей видимости, из-за глухого стекла заднего сотрудники полиции «пассажирку» заметили не сразу. Ей удалось проехать некоторое расстояние. Об итогах ее поступка стало известно 4 июня 2023 года.

В МВД Ставрополья сообщили, что женщину задержали и отправили на медосвидетельствование. Оно показало, что «зацеперша» была пьяна. Количество паров этанола в выдыхаемом ей воздухе составило 0,73 промилле. Теперь жительница Михайловска понесет ответственность в соответствии с законодательством.