1500 детей в Железноводске устроили обнимашки с Курортным озером

Акция получилась масштабной. Фото: стоп-кадр видео

В Железноводске 1500 мальчишек и девчонок приняли участие в необычной акции в честь Дня защиты детей. Она была настолько масштабной, что на подготовку отчетного видео ушло несколько дней - съемки велись и с земли, и с дрона. Ролик с ребятами, которые взялись за руки и, замкнув кольцо, устроили обнимашки с Курортным озером, появился 4 июня 2023 года в Телеграм-канале главы города Евгения Бакулина.

- Нет ничего важнее детей. И важно их защищать не только первого июня, но и всегда. В ответ дети дарят нам свою любовь, тепло и объятия. Наши дети - самые обнимающие, они доказали это, обняв наше Курортное озеро «30’Ка», - написал мэр Железноводска.

Почему Курортное озеро в Железноводске называется Тридцатка, или 30'ка

Курортное озеро находится возле горы Железной, у подножия самой длинной на Юге России Каскадной лестницы. Ее длина изначально составляла 240 м, и она упиралась в тупик на нижних аллеях парка. Со временем ее удлинили до 900 м. Это почти 600 ступеней!

Водоем появился в 1954 году - строители вручную вырыли котлован и заполнили водой из горного ручья. Дальше никакие работы по поддержанию состояния озера не велись, поэтому долгие годы купаться в нем было запрещено.

Кстати, Курортное озеро в Железноводске также называют «Тридцатка», или 30'Ка. Дело в том, что ближайшая к достопримечательности остановка общественного транспорта называется «Санаторий имени 30-летия Победы».

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