Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июня 2023 13:45

67-летний пенсионер в Ставрополе серьезно пострадал после нападения неизвестного

Мужчина несколько раз получил по лицу
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Конфликт двух жителей краевой столицы закончился уголовным делом

Конфликт двух жителей краевой столицы закончился уголовным делом

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В полицию Ставрополя обратился 67-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на него напал неизвестный. Пенсионер получил несколько ударов по лицу. Как позже показала экспертиза, здоровью пострадавшего был причинен вред средней тяжести.

Пресс-служба Управления МВД по Ставропольскому краю сообщила, что нападавший уже найден. Им оказался 41-летний житель краевой столицы. В содеянном он признался. Причиной агрессии стал возникший между мужчинами конфликт.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - уточнили в ГУ МВД по СК.

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.