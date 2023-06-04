67-летний пенсионер в Ставрополе серьезно пострадал после нападения неизвестного

Конфликт двух жителей краевой столицы закончился уголовным делом Фото: Борис КУДРЯВОВ

В полицию Ставрополя обратился 67-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на него напал неизвестный. Пенсионер получил несколько ударов по лицу. Как позже показала экспертиза, здоровью пострадавшего был причинен вред средней тяжести.

Пресс-служба Управления МВД по Ставропольскому краю сообщила, что нападавший уже найден. Им оказался 41-летний житель краевой столицы. В содеянном он признался. Причиной агрессии стал возникший между мужчинами конфликт.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - уточнили в ГУ МВД по СК.

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.